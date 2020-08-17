“لا تغرقوا في الوحل”… أكاديمي عُماني بارز يقدم نصيحة بجمل لـ”عيال زايد”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وجه الأكاديمي العماني البارز الدكتور حيدر بن علي اللواتي، نصيحة إلى البلدان العربية التي تهرول نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي والتحالف معه ومع الولايات المتحدة، محذرا إياهم من أن يكونوا أدوات لخدمة مغامرات ترامب، حسب وصفه.

وقال الأكاديمي البارز في تغريدة له أثارت تفاعلاً واسعاً ورصدتها “وطن” معلقا على قرار الإمارات الأخير التطبيع رسميا مع الاحتلال:أمريكا تضعف وتتراجع نحو الداخل وما تبقى لديها من قوة ستوظفها لصد قوة الصين وروسيا الصاعدة وبريطانيا اضعف بكثير منها والكيان الصهيوني مجرد ولاية أمريكية وسيتراجع مع تراجع أمريكا

وتابع موجها نصيحة للإمارات وحكامها دون التصريح باسمها:”فلا تغرقوا في وحلٍ يصعب الخروج منه ولا تكونوا أداة لخدمة مغامرات ترمب الشخصية! نصيحة لبعض الدول”

وتفاعل عديد من النشطاء والمغردين مع حديث الأكاديمي العماني واعتبروا أن التشبث بالهوية العربية والإسلامية هو خير من الذهاب في مربع الأعداء الذين شبعوا من دماء المسلمين في حروبهم وجرائمهم ضد الإنسانية في فلسطين والعراق واليمن وغيرها.

وكتب أحد المغردين في رده على الدكتور اللواتي: “لم يعد لكلمتها هيبة كما كان في السابق، في فترة التسعينات تحديدا، وما حصل أمس من تصويت في مجلس الأمن خير دليل على ذلك، وإنها تعيش عزلة دولية هي فرضتها على نفسها عن طريق مغامراتها التي يقودها الارعن ترامب، أضف إلى ذلك أن المظاهرات تنخرها من الداخل وستسمع دوي سقوطها عن قريب”.

وطن سرب