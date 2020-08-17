باكستان.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد تطبيع الإمارات مع الكيان الإسرائيلي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تظاهر عشرات آلاف الباكستانيين، الأحد، احتجاجًا على إعلان الإمارات وكيان الاحتلال الإسرائيلي تطبيع العلاقات بينهما رسميًا، بما في ذلك فتح سفارات في أراضي البلدين.

وعمت مسيرات حاشدة أماكن متفرقة في باكستان، شملت العاصمة إسلام أباد، ومدينة كراتشي الساحلية، ولاهور الشمالية الشرقية، وروالبندي، وبيشاور، وكويتا، وفيصل أباد، ومولتان، وحيدر أباد.

رفع المتظاهرون لافتات مثل “تسقط إسرائيل”، و”صفقة إماراتية إسرائيلية على ضغط أمريكي غير مقبول”، و”باكستانيون يقفون مع الفلسطينيين”

وأصدر مجلس ميلي ياكجهتي، وهو تحالف سياسي- ديني، دعوة إلى الشعب الباكستاني للخروج في مظاهرات احتجاجية، للتنديد – بما وصفه – بالصفقة المثيرة للجدل، بين أبوظبي وتل أبيب.

وفي مدينة روالبندي، نظم آلاف المواطنين مسيرة غاضبة، عبر شوارع المدينة، بقيادة السيناتور سراجول الحق، رئيس حزب الجماعة الإسلامية، اعتراضًا على الاتفاق “غير المقبول”.

واعتبرت الجماعة الإسلامية، الأحد، “يوم فلسطين”، من أجل التعبير عن التضامن ودعم المقاومة الفلسطينية ضد “الاحتلال الصهيوني”.

وتجمع المتظاهرون في حديقة لياقت، رافعين لافتات تحمل العديد من الشعارات المنددة بالاتفاق، مثل “تسقط إسرائيل”، و”صفقة إماراتية إسرائيلية على ضغط أمريكي غير مقبول”، و”باكستانيون يقفون مع الفلسطينيين”.

وندد رئيس الجماعة الإسلامية بالاتفاق الذي عُقد بين الإمارات وإسرائيل، مؤكدًا أن فلسطين ليست قضية العرب فقط بل قضية العالم الإسلامي بأسره.

ندد رئيس الجماعة الإسلامية بالاتفاق الذي عُقد بين الإمارات وإسرائيل، مؤكدًا أن فلسطين ليست قضية العرب فقط بل قضية العالم الإسلامي بأسره.

وقال الحق “فلسطين أرض الفلسطينيين، ولا صفقة أو تراجع يمكن أن يحرمهم من حقهم الأساسي”.

وأضاف “ظل الفلسطينيون يقاتلون من أجل أرضهم منذ أكثر من 70 عامًا، ولكن حتى 13 أغسطس/آب، لم تهن أي دولة على نفسها كما فعلت الإمارات العربية المتحدة، العالم الإسلامي بأكمله يرفض هذه الصفقة المزعومة، حتى لو وافقت بعض الحكومات الإسلامية”.

وحث رئيس الحزب، إسلام أباد على محاولة عقد اجتماع عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي، لبحث الوضع الراهن.

وفي كراتشي، تجمع المئات خارج نادي الصحافة في كراتشي للتنديد بالاتفاق.

ووصف رئيس الجماعة الإسلامية في كراتشي، حافظ نعيم الرحمن، اتفاق التطبيع بأنه “ضربة كبيرة لوحدة المسلمين” وطعن للفلسطينيين في الظهر”.

وقال نعيم الرحمن إنه “لا يحق للإمارات ولا لأي دولة أخرى قبول الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية باسم السلام”.

ونظمت الجماعة الإسلامية احتجاجًا آخر أمام نادي لاهور للصحافة، وتحدث عنه الأمين العام للحزب أمير العظيم، وقادة آخرون.

وفي بيشاور، عاصمة ولاية خيبر بختونخوا الشمالية الغربية، تجمع عدد كبير من الناس في مسجد محبة خان التاريخي، وساروا نحو يدغار تشوك، لتسجيل احتجاجهم.

القدس العربي