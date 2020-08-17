توقعات بتجاوز الدولار لحاجز الـ (200) جنيه

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى أن الحكومة الإنتقالية وقعت في خطأ كبير بإقرار الزيادات التي تقود الإقتصاد إلى تراجع كبير خاصة زيادة أسعار السلع والخدمات بصورة غير مسبوقة. وأوضح الناير أن الاثر السابق لم ينتهي وكذلك لم يرفع عبئ الزيادات عن كاهل المواطن لتأتي زيادات جديدة وتعمق الأزمة أكثر مما هي عليه. واستهجن الناير قرار الحكومة في تحرير سعر الصرف دون وجود إحتياطي كافي ، وطالب الخبير الاقتصادي الناير الحكومة بعدم إصدار قرارات تسهم في تدمير الإقتصاد الوطني وأيضا عدم الإتجاه نحو زيادة الدولار الجمركي بنسبة (30%) شهرياً ، وبالتالي تتم زيادات في كافة القطاعات وكذلك إرتفاع جنوني في اسعار السلع المستوردة .. الخ، بالإضافة إلى معدلات التضخم التي وصلت الي (143.78%) في شهر يوليو ويرى الناير انه من المتوقع ان يتجاوز سعر الدولار في مقبل الايام القادمة حاجز الـ (200) جنيه سوداني. ودعا الناير حكومة الفترة الإنتقالية إلى تغيير وجهات النظر في سياساتها قبل فوات الاوان.