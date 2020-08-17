محمود عباس: ليس من حق الإمارات التحدث باسم الشعب الفلسطيني

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، إنه ليس من حق الإمارات التحدث باسم الشعب الفلسطيني.

عباس وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إنه في حال أقدمت أي دولة عربية أخرى على خطوة مماثلة فسنتخذ الموقف نفسه الذي اتخذناه تجاه الإمارات.

وتابع: “نحن لن نقبل بأن يتم استخدام القضية الفلسطينية كذريعة للتطبيع أو أي سبب آخر”، وذلك بحسب ما نقلت وكالة “وفا”.

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