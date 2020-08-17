خبير إقتصادي يطالب الحكومة بعدم الإتجاه نحو زيادة الدولار الجمركي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أشار الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إلى أن الحكومة الإنتقالية وقعت في خطأ كبير بإقرار الزيادات التي تقود الإقتصاد إلى تراجع كبير خاصة زيادة أسعار السلع والخدمات بصورة غير مسبوقة .

وأوضح الناير أن الاثر السابق لم ينتهي وكذلك لم يرفع عبئ الزيادات عن كاهل المواطن لتأتي زيادات جديدة وتعمق الأزمة أكثر مما هي عليه .

واستهجن الناير قرار الحكومة في تحرير سعر الصرف دون وجود إحتياطي كافي ، وطالب الخبير الاقتصادي الناير الحكومة بعدم إصدار قرارات تسهم في تدمير الإقتصاد الوطني وأيضا عدم الإتجاه نحو زيادة الدولار الجمركي بنسبة (30%) شهرياً ، وبالتالي تتم زيادات في كافة القطاعات وكذلك إرتفاع جنوني في اسعار السلع المستوردة .. الخ ، بالإضافة إلى معدلات التضخم التي وصلت الي (143.78%) في شهر يوليو ويرى الناير انه من المتوقع ان يتجاوز سعر الدولار في مقبل الايام القادمة حاجز الـ (200) جنيه سوداني .

ودعا الناير حكومة الفترة الإنتقالية إلى تغيير وجهات النظر في سياساتها قبل فوات الاوان