أنقرة ردا على بايدن: الأمة التركية هي من تغير حكومتها ورئيسها وليس أمريكا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إدانة أنقرة لتصريحات المرشح للرئاسة الأمريكية جو بايدن بشأن دعم المعارضة التركية، مؤكدا أن “الأمة التركية وحدها” تغير قيادة البلاد.

وقال تشاووش أوغلو لوكالة “الأناضول” في أعقاب لقائه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جمهورية دومينيكان اليوم الأحد، إن تركيا “ترفض بشدة” تصريحات بايدن حول دعم معارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الانتخابات التركية عام 2023، مضيفا أن تغيير الرئيس طيب رجب أردوغان والحكومة التركية بيد الأمة التركية.

ووصف تشاووش أوغلو تصريحات بايدن بأنها “جاهلة”، مؤكدا أن “الشعب التركي هو الوحيد صاحب القرار في تغيير قيادة البلاد، وليس الولايات المتحدة”.

وكانت الرئاسة التركية قد دانت تصريحات جو بايدن أمس السبت، متهمة بايدن بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا.

وقد جاء ذلك ردا على التصريحات الصحفية لبايدن التي أدلى بها لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في ديسمبر الماضي، والتي ظهرت مؤخرا في مقطع فيديو يقول فيه إنه “قلق للغاية” من نهج أردوغان تجاه الأكراد في تركيا وتعاونه العسكري مع روسيا والوصول إلى القواعد الجوية الأمريكية في تركيا”.

ودعا بايدن لدعم معارضي أردوغان لإلحاق الهزيمة به.