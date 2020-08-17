اللجنة الامنية تسمح بفتح المصارف في بورتسودان اليوم

الخليج 365 : اصدرت لجنة امن ولاية البحر الأحمر قرارا بالسماح للمصارف ببورتسودان بالعمل اعتبارا من اليوم الاثنين السابع عشر من أغسطس الجاري وكان والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي اصدر قرارا يوم امس الاحد برفع حظر التجوال جزئيا بمحلية بورتسودان ،من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً لإنسياب الخدمات الضرورية للمواطنينغير أن الحظر التام مستمر في السوق الرئيسي للمدينة والمواصلات ومحطات الخدمات البترولية والمؤسسات.

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