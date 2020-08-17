شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
قرر المؤتمر التحضيري الاول للاقتصاد في إجتماعه الذي إنعقد امس، الفترة من 26-28م من سبتمر القادم موعدا لإنعقاد المؤتمر الاقتصادي بولاية الخرطوم .
وقال الدكتور ادم حريكة نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي لوكالة الانباء “سونا” إن الاجتماع ناقش التطورات الاقتصادية التي حدثت في البلاد، والاثار الكبيرة لجائحة كورونا، وايضا السياسات المرتبطة ببرنامج مراقبة صندوق النقد الدولي، والسياسات المرتبطة بالموازنة المعدلة ل 2020، والدروس المستفادة لموازنة “2020-2021″، وتم ايضا مناقشة وتحديث برامج المؤتمر علي ضوء هذه التطورات، وتم اعداد موقع الكتروني للمؤتمر الاقتصادي سوف توضع فيه كل اوراق المؤتمر والاوراق الخاصة بالورش القطاعية والمؤتمر الرئيسي .
وابان حريكة أن الورش القطاعية البالغ عددها 15 ورشة ، سوف تواصل انعقادها من امس الاحد على ان تنهي اعمالها قبل سبعة أيام من انعقاد المؤتمر الرئيسي .
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد إنعقاد المؤتمر الاقتصادي بالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.