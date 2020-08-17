تحديد موعد إنعقاد المؤتمر الاقتصادي بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قرر المؤتمر التحضيري الاول للاقتصاد في إجتماعه الذي إنعقد امس، الفترة من 26-28م من سبتمر القادم موعدا لإنعقاد المؤتمر الاقتصادي بولاية الخرطوم .

وقال الدكتور ادم حريكة نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي لوكالة الانباء “سونا” إن الاجتماع ناقش التطورات الاقتصادية التي حدثت في البلاد، والاثار الكبيرة لجائحة كورونا، وايضا السياسات المرتبطة ببرنامج مراقبة صندوق النقد الدولي، والسياسات المرتبطة بالموازنة المعدلة ل 2020، والدروس المستفادة لموازنة “2020-2021″، وتم ايضا مناقشة وتحديث برامج المؤتمر علي ضوء هذه التطورات، وتم اعداد موقع الكتروني للمؤتمر الاقتصادي سوف توضع فيه كل اوراق المؤتمر والاوراق الخاصة بالورش القطاعية والمؤتمر الرئيسي .

وابان حريكة أن الورش القطاعية البالغ عددها 15 ورشة ، سوف تواصل انعقادها من امس الاحد على ان تنهي اعمالها قبل سبعة أيام من انعقاد المؤتمر الرئيسي .