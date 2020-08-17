مصر والسودان تكشفان خطوتهما القادمة في مفاوضات سد النهضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتهى الاجتماع الذي دعت إليه جنوب أفريقيا بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، والذي جمع بين، مصر وإثيوبيا والسودان، اليوم الأحد، لبحث تطورات ملف سد النهضة.

وبحسب بيان مقتضب نشرته الخارجية المصرية عبر صفحتها على “فيسبوك”، فإن الحضور اتفقوا على استئناف المفاوضات يوم الثلاثاء المقبل، بهدف التوصل إلى اتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة، في أقرب فرصة ممكنة.

وأكدت مصر خلال الاجتماع، أهمية التفاوض من أجل “إبرام اتفاق مُلزم قانوناً ينظم عمليتي ملء وتشغيل سد النهضة، بما يحفظ حقوق الدول الثلاث ويؤمن مصالحها المائية ويحد من أضرار هذا السد وآثاره على دولتي المصب”.

من جانبه قال وزير الخارجية السوداني المكلف، الدكتور عمر قمر الدين، إن إستئناف يهدف إلى العمل على توحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث لتصاغ في وثيقة واحدة بواسطة ممثلي الدول الثلاثة والميسرين من الاتحاد الافريقي.

وأكد قمر الدين لوكالة الأنباء السودانية (سونا) أن الوثيقة الموحدة سترفع إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، سيريل رامافوزا، بغرض مراجعتها والنظر في إمكانية أن تصبح أساسًا لاتفاق بين الدول الثلاث.ضص

سبوتنيك