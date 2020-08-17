إثيوبيا تعلن موقفها من التطبيع بين الإمارات وإسرائيل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن ترحيب بلاده باتفاق التطبيع المبرم بين إسرائيل والإمارات.

وقال آبي أحمد في بيان: “باسمي شخصيا وباسم جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الاتحادية أود توجيه التهاني من صميم قلبي إلى شعبي وحكومتي إسرائيل والإمارات بالقرار المصيري لتطبيع العلاقات بين الدولتين”.

وأضاف “مثل هذه القرارات التاريخية” تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للمساعي العالمية الرامية إلى ضمان السلام والاستقرار”.

وثمن آبي الجهود القيادية لـ”شقيقه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان”، معربا عن ثقته بأن يتم “إيجاد السبيل المودي إلى السلام المستدام في الشرق الأوسط”. روسيا اليوم المادة السابقة تركيا تهاجم اتفاق الدفاع المشترك بين فرنسا وقبرص المقالة القادمة ماكرون: على الاتحاد الأوروبي دعم المحتجين السلميين في بيلاروس

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