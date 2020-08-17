الكشف عن الإصابات بـ”كورونا” وسط لاعبي فريق الشرطة القضارف

كشف مصدر مطلع بإدارة الوبائيات بوزارة الصحة بولاية القضارف عن جملة من الإصابات وسط لاعبي فريق الشرطة والجهاز الفني والإداري بفيروس كورونا بعد الفحص الخاص للفريق بمعمل القضارف وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة لوزارة الصحة الاتحادية. Advertisements وبحسب صحيفة السوداني الدولية، أسفرت الفحوصات عن وجود عدد 12 حالة إصابة (إيجابية) وسط لاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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