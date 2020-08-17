“حميدتي” و”كباشي” في جوبا لدفع ملف السلام

مضى ملف الترتيبات الأمنية نحو خواتيم سعيدة بعد أن توافق الفرقاء على معظم النقاط العالقة، وانطلقت المفاوضات المباشرة في ملف الترتيبات الأمنية منذ الجمعة الماضية بمشاركة حركات الكفاح المسلح والوفد الحكومي بقيادة اللواء يس إبراهيم يس وزير الدفاع، وتم توحيد كل الحركات الدارفورية من أجل تسهيل مهمة الوساطة وتوحيد المواقف.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، من المتوقع وصول الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، والفريق أول شمس الدين كباشي أمس الأحد إلى جوبا، لدفع ملف التفاوض إلى الأمام، وحال تم تجاوز بعض النقاط العالقة التي باتت محدودة سيتم توقيع اتفاق سلام بالأحرف الأولى في خواتيم الاسبوع الحالي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)