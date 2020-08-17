شاهد بالصور.. مذيعة سودانية جديدة تشعل السوشيال ميديا خلال جلسة تصوير وتسحب البساط من نجمات الإعلام

تسابقت صفحات فنية تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على نشر صور إعلامية سودانية صاعدة وسط مئات التعليقات التي تستفسر عن اسمها والقناة التي تعمل بها.

وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد أفردت هذه الصفحات مساحات واسعة للمذيعة الجديدة ملاك البدري, حيث تم نشر صور لها خلال جلسة تصوير قامت بها المذيعة الصاعدة مما جعلها تتصدر قائمة الصور الأكثر تداولاً على فيسبوك.

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وتوقع الكثير من المعلقين اكتساح البدري للسوشيال ميديا, فيما أشاد مقربون منها بإمكانياتها الكبيرة التي ستساعدها على سحب البساط من نجمات السوشيال ميديا والإعلام على رأسهم آلاء المبارك لوشي على حد تعبيرهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)