رئيس مطاحن النيل الأزرق: “مافيا” تسيطر على السلعة الاستراتيجية

كشف رئيس مجلس إدارة مطاحن النيل الأزرق بولاية الجزيرة حسن خضر الديمقراطي، عن وجود “مافيا” بالجزيرة تحتكر الدقيق.

وقال الديمقراطي في تصريحات أمس، إن قطاع الدقيق بالولاية انهار بنسبة (100%) ، وكشف عن توقف أكثر من (40) مطحناً بالولايات بسبب احتكار “المافيا” المتمثلة في خمسة مطاحن اتهمها بالسيطرة على السلعة الاستراتيجية، فضلاً عن تخصيص (350) طناً من إنتاج مشروع الجزيرة لها.

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وبحسب صحيفة الصيحة، أعلن الديمقراطي أنهم تقدموا بعدة مذكرات وشكاوى لوزارة التجارة والصناعة أوضحوا عبرها كل مشاكل القطاع لكنها لم تجد الاهتمام والمتابعة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)