بالتفاصيل.. السلطات تتحرى حول كشف امتحان مادة “اللغة العربية” للأساس بالخرطوم

كشفت مصادر عن بدء تحريات بشأن تطابق إجابات امتحان اللغة العربية لمرحلة شهادة الأساس للعام الجاري مع أجوبة نموذجية ضبطت بحوزة طالبتين إحداهما جلست بمركز في منطقة دار السلام بمحلية جبل أولياء.

وأكدت المصادر أن التحريات بدأت بعد أن ضبطت مع الطالبتين أسئلة امتحان اللغة العربية محلولة أثناء دخول إحداهن للمركز المعني لجلسة يوم السبت الموافق 18 يوليو 2020م، واعترفت هي وطالبة بمدرسة كمبوني بأن الامتحان قد تمت مراجعته لكل طالبات المدرسة يومي الخميس والجمعة بواسطة أستاذ (ز. ق) من مدرسة كمبوني.

واتهمت المصادر الأستاذ بأنه قام بتسريب الامتحان وحله لعدد من الطلاب لدواعٍ تتصل بالقرابة بينه وبين مجموعة منهم، وأشارت إلى أن شبهة تسرب الامتحانات تمت في مواد أخرى وفي عدد من المحليات، ونبهت إلى أن هناك أساتذة ومديري مدارس احتجوا على هذا السلوك واعتزم بعضهم التقدم باستقالاتهم، كما نوهت المصادر إلى إشكالات أخرى حدثت فيما يتصل بأرقام جلوس الطلاب، وقالت المصادر إنه بعد تكشف الحقائق لرئيسة مركز الامتحانات تمسكت بتحريك إجراءات قانونية، وقام كبير المراقبين بالاتصال بمدير عام الوزارة الذي من جانبه وصل مركز الامتحان فوراً.

Advertisements

وعلمت المصادر أنه تم تحرير بلاغ بالحادثة برقم (108) المادة (144) بقسم دار السلام، وتم تعديل البلاغ إلى المادة (55)، وأكدت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، أنه تم التحري مع الأستاذ وعدد من الطلاب، وأن الأستاذ أنكر الحادثة وأقنعهم بأن ورقة الامتحان عبارة عن توقعات ومحاكاة (اسبوتينج)، وربما يتم شطب البلاغ، وقالت إنه لم تتخذ إجراءات أخرى، بينما يصر عدد من الأساتذة على تحمل المتسببين في الأمر لمسوليتهم كاملة ومحاسبتهم حال ثبت تسرب الامتحان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)