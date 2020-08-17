أديب: ليس من حق “حميدتي” التعليق على لجان المقاومة

استنكر رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في عملية فض الاعتصام، نبيل أديب وصف نائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” للجان التحقيق بـ(الفضيحة) لجهة أن كل اللجان التي كونت بعد ثورة ديسمبر المجيدة لم تخلص إلى نتائج.

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وقال أديب في حديثه بحسب صحيفة السوداني الدولية، ليس من حق “حميدتي” أو جهة أخرى أن تعلق أو تصدر أحكاماً على لجان التحقيق، فهنالك عدد من اللجان وصلت إلى نتائج وأحالت المتهمين إلى المحاكم وهنالك من تعرضت لمعوقات، وأضاف “الناس يجب ألا تعلق على لجان التحقيق الجنائية لأن هذا فيه تاثير على سير العدالة”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)