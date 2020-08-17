أمر قبض في مواجهة رئيس اتحاد الصحفيين (المحلول) الرزيقي

أصدرت النيابة العامة أمس الأحد، أمراً بالقبض على رئيس اتحاد الصحفيين السودانيين (المحلول)، الصادق الرزيقي بناءً على دعوى جنائية بالرقم (64). Advertisements ويواجه الرزيقي (3) بلاغات تحت المواد (13، 14) من قانون إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، فضلاً عن رفضه تسليم وتسلم الاتحاد، بجانب مشاركته مؤخراً باسم اتحاد الصحفيين في مؤتمر دولي، وقضية أخرى تتعلق بإزالة التمكين بحسب صحيفة المواكب. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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