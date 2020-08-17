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ضبط مليارات من العملات السودانية المزورة في كسلا

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ضبط جهاز المخابرات العامة، مليارات الجنيهات من العملة السودانية المزيفة، عُثر عليها بجوالات كبيرة ومتوسطة، بالإضافة لمبالغ ضخمة من العملات الأجنبية المختلفة (دولار، ريال سعودي وعشرات الآلاف من عملة النقفة الإريترية).

 

ونفذ الجهاز عملية أمنية إثر معلومات كافية على سوق هيكوتة بمدينة كسلا، وعبر إجراءات قانونية من إذن مسبق من النيابة، وأوامر تحرك رسمية، وتم إلقاء القبض على مجموعة من كبار التجار بإثباتات قانونية مؤكدة، وفقاً لتعميم رسمي صادر عن جهاز الأمن.

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وبحسب صحيفة المواكب، فإن جملة المبالغ قد تصل تقديراتها الأولية إلى (50) مليار جنيه، وتم ضبط العملات المزيفة والأجنبية بستة دكاكين لكبار التجار، وتم إلقاء القبض على أصحابها، وثبت خلال العملية أنهم يوزعون العملات السودانية المزيفة بريح (20%).

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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