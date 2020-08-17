أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاثنين الموافق 17 أغسطس 2020م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني الدولية: * أمر قبض في مواجهة الصادق الرزيقي * أديب: ليس من حق حميدتي التعليق على لجان التحقيق * وزير الطاقة والتعدين السابق يطالب بالإسراع في ترتيبات صيانة مصفاة الجيلي صحيفة المواكب: * تصعيد ثوري لتصحيح المسار ولجان المقاومة تحذر * إسرائيل تتوقع تطبيع العلاقات مع السودان قبل نهاية العام * ضبط عملات مزيفة بقيمة (50) مليار جنيه في كسلا صحيفة آخر لحظة: * ضبط الملايين من العملات السودانية المزورة في إريتريا * نيابة الفساد تحقق مع طه وأمر قبض للرزيقي * السعودية تعيد باخرة ماشية جديدة صحيفة الصيحة: Advertisements * تحريات حول كشف امتحان مادة للغة العربية للأساس بالخرطوم * إسرائيل: نقترب لاتفاق سلام مع السودان * رئيس مطاحن النيل الأزرق: (5) جهات تحتكر الدقيق صحيفة الجريدة: * أسر الشهداء: لا نريد قتل من قتل وإنما من خطط ودبر * لجان المقاومة تبدأ موجة احتجاجات جديدة وتجمع المهنيين يؤيد * السعودية ترجع 10 ألف رأس من الماشية السودانية صحيفة الدار: * بالصورة والقلم.. (الدار) تكشف تفاصيل اختفاء الطفل اياد ببحري * ارتفاع حصيلة الإصابات بـ”كورونا” في السودان * وزارة الصناعة: نقص في حصة الدقيق المخصصة لولاية الخرطوم * السلطات تضرب مافيا مدمري الاقتصاد بكسلا * علي عثمان أمام نيابة الفساد في تجاوزات المدينة الرياضية * اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان علوم الحاسوب الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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