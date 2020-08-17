تركيا تهاجم اتفاق الدفاع المشترك بين فرنسا وقبرص

الخليج 365:

أبدت أنقرة، اليوم الأحد، معارضتها الشديدة لاتفاقية الدفاع المشترك بين فرنسا وقبرص اليونانية، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب لكن تم الإعلان عنها يوم السبت لأول مرة.

وبحسب وكالة “الأناضول”، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إن “الإدارة القبرصية اليونانية، التي لا تمثل الجزيرة بأكملها ولا القبارصة الأتراك، ليست ذات اختصاص بهذا الأمر ولا مصرح لها بإبرام مثل هذا الاتفاق”.

وأضاف البيان: “الاتفاق المعني هو يتعارض مع معاهدات عام 1960، والتوازن الذي أرسته هذه المعاهدات. كما أنه يهدد بتعطيل الجهود المبذولة لضمان الاستقرار والأمن في شرق البحر الأبيض المتوسط”.

وأشار إلى أن “الجانب التركي قدم في الماضي اقتراحات بناءة وإيجابية للمنطقة لتصبح منطقة ازدهار واستقرار، لكن المقترحات رفضها القبرصيون اليونانيون”.

وقالت الوزارة: “من غير المقبول أن تتخذ فرنسا خطوات لزيادة التوتر في الفترة الحالية، وتنظيم تدريبات مشتركة مع الإدارة القبرصية اليونانية في هذا السياق ونشر طائرات عسكرية هنا مخالفًا لمعاهدات 1960، وإن كان ذلك مؤقتًا”.

وتابعت” “نحن نؤيد رد الفعل والتصريحات الصادرة عن سلطات جمهورية شمال قبرص التركية بشأن هذه القضية، وندعو فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، إلى التصرف بمسؤولية أكبر بشأن القضايا المتعلقة بقبرص والمدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة”.