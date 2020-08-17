“أنصار الله” تنتقد صمت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إزاء “أمر خطير”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: علقت جماعة “أنصار الله” في اليمن، على اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل، منتقدة صمت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إزاء هذه الخطوة.

وقال الناطق باسم أنصار الله محمد عبد السلام: “يخيم صمت مخزٍ على جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إزاء أمر خطير يستهدف علة وجودهما وهي الدفاع عن فلسطين كقضية جامعة لكل العرب والمسلمين، سكوتهما مباركة للتطبيع وتشجيع للخيانة”. سبوتنيك

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