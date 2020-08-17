بشريات بزيادة إنتاج النفط بحقل أبو جابرة

كشف وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين د.حامد سليمان عن النجاحات التي تحققت من برنامج زيادة الانتاج النفطي عبر زيادة الاستكشاف لزيادة المخزون النفطي، جاء ذلك لدى زيارتة الى حقل ابوجابرة اليوم والوقوف على نتائج اختبارات بئر البترول التي تم انجازها بايدي سودانية خالصة من الدراسات والمسوحات وكافة الاعمال الفنية بانتاجية تبلغ (840) برميل في اليوم من الخام الخفيف الذي يعتبر اجود الخامات التي اثبتتة الدراسات.

واوضح د. حامد سليمان المؤشرات الايجابية التي تزيد انتاج حقل شارف من (1800) برميل في اليوم الي (7000) برميل في اليوم بعد توفير تمويل برنامج تطوير الانتاج.

ودعا وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين وفق (سونا) رجال الاعمال الوطنيين للاستثمار في قطاع النفط السوداني الذي تتوفر فيه فرص استثمارية لزيادة الانتاج و اشاد بالكوادر السودانية التي حققت الانجازات و دور القوات النظامية في حماية حقول البترول موضحاً ان هذه البئر تعتبر إستكشافية وتخضع لعدة اختبارات في طبقات متعددة وبعد ان تم اجراء اختباران اعطت (٢٤٠٠) برميل في اليوم وهذا يعد مؤشر لموارد جديدة في هذه المربع، مشيراً الى ان القيمة الحقيقية هى اضافة موارد استكشافية جديدة ونوعية مما يتطلب مزيد من حفر الآبار ومتابعة النجاحات في الاختبارات، موكدا للشعب السوداني بانهم في وزاره الطاقه والتعدين وشركاتها والشركات الخدمية وكل الشركاء والقوات النظامية يبذلون قصارى جهدهم لزياده الانتاج وتحقيق الاكتفاء لمصفاة الخرطوم واعتبر المهندس الطاهر ابو الحسن مدير عام شركة شارف ان الاستكشاف الجديد اضافة لبرنامج زيادة الانتاج وان الشركة وضعت خطط لزيادة الانتاج ومستمره في تنفيذها وتوقع احتياطي كبير من خلال المؤشرات وامكانية حفر ابار في نفس المكان لتصبح اضافة حقيقية، موضحاً ان الخام يمتاز بدرجة اقل من الخامات ويساعد في استخراجه ونقله .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )