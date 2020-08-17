دراسة (704.315) الف طفل وطفلة خارج التعليم قبل المدرسي

كشفت دراسة إجرتها وزارة التربية والتعليم مع منظمة اليونسيف عن تفاوت بين الولايات فى التحاق الاطفال فى سن الخامسة للتعليم قبل المدرسي،مشيرة الي ان أعداد من هم خارج التعليم المدرسي بلغ 704،315 ألف طفلاً وطفلة في سن الخامسة ، ولم يلتحقوا بها وان هناك تفاوت بين الولايات أعلاها خاصة في ولايات( كردفان ،النيل الأزرق ودارفور).

وقال اختصاصي التعليم باليونسيف مصطفى الكارب في ورقته التعليم قبل المدرسي أمام مؤتمر ثورة ديسمبر للنهوض بالتعليم بقاعة الامتحانات بجامعة الخرطوم اليوم، إن دراسة لوزارة التربية والتعليم اكدت التفاوت بين الولايات في نسب اعدادالأطفال خارج التعليم قبل المدرسي، حيث بلغ عدد الاطفال قبل المدرسي بلغ 26،3٪ بولاية الجزيرة ،31،6٪ بالشمالية، وترتفع إلى 90،7٪ بجنوب دارفور ،و82،6٪بغرب كردفان

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،مشيرة الي ان هناك عدد من التحديات التعليم منها غياب الإستراتيجية الموضوعة لتنمية الطفولة المبكرة حتى عمر 8سنوات بجانب محدودية التنسيق بين الوزارات (التربية،الصحة، الشؤون الإجتماعية)،

وكشفت الكارب وفق صحيفة أخر لحظة عن غياب وعدم وضوح التفويض بين المؤسسات فضلاً عن توقف التنسيق بين المستويات الفيدرالية والولائية منوها إلى محدودية تمويل هذا التعليم وضعف الوعي وسط الاسر باهمية السنوات المبكرة وكيفية الرعاية والإهتمام للأطفال في نواحي اهمها التغذية وتحفيز الوظائف العقلية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )