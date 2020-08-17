الصحة : خطة لتعين واستبقاء الاختصاصيين وتوطين العلاج

كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن خطة لتعين وإستبقاء الاختصاصيين بجانب توطين العلاج بالداخل من خلال توزيع التخصصات الطبية على الولايات بعدالة وفق الاحتياج الفعلي ،مشيرة الي ان 74% من التخصصات الطبية المختلفة تتركزفى ولايتي الخرطوم والجزيرة ،و ان الوزارة قامت بتوزيع 3.074ألف اختصاصي بالولايات ،
فيما أعلنت الوزارة عن قيامها بعمل مسح لمعرفة الاجهزة الطبية العاملة بجانب توزيع الاختصاصيين على الولايات وقالت د.سارة عبد العظيم وزيرة الصحة المكلفة لدي مخاطبتها الإجتماع التنسيقي السنوي لنقل وتوطين التخصصات الدقية بالولايات اليوم بفندق القراند هوليدي فيلا،ان الوزارة عكفت علي حل مشاكل الولايات من خلال توزيع الاختصاصيين على الولايات ،مؤكدة ان المرحلة ستشهد إعادة توزيع وتوطين جميع التخصصات الدقيقية للمواطنيين بالقرب من أماكن سكنهم.
من جانبها قالت مديرة الادارة العامة للطب العلاجي د.ندي بكري وفق صحيفة اخر لحظة ان الخطة التي قامت بوضعها الوزارة لهذا العام تعتمد على إربع محاور اهمها تهئية بيئة العمل وتوزيع الكوادر الطبية على الولايات ،مشيرة الي ان الولايات تعاني نقصاً فى بعض التخصصات الطبية والكوادر المساعدة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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