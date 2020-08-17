عجز في الوقود والغاز واعفاء مدير البترول بشمال دارفور

اصدر والي شمال دارفور محمد عربي قرارا قضى بإعفاء مدير ادارة النقل و البترول بوزارة المالية من مهامه فورا، وقال الوالي ان اتخاذ القرار جاء في إطار التدابير التي تبذلها حكومته من اجل مواجهة أزمة الوقود و الغاز بالولاية.

وكشف عربي في صفحته علي الـ(فيس بوك) وفق صحيف أخر لحظة ان الولاية تواجه مشكلة فى تخصيص المواد البترولية والغاز من المركز، مضيفا ان نسبة العجز فى الوقود يبلغ أكثر من ٥٧% وفى الغاز ٧٠% ، واشار عربي الى انه مع ذلك العجز الكبير يمكن التوفيق بين المخزون والإستهلاك إلى حدود معقولة وذلك بمحاربة تسريب الوقود إلى السوق الموازي، و ترشيد إستهلاك العربات، و تقنين العربات غير المقننة ولائيا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )