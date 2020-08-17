لجان المقاومة تحدد مسارات مواكب مليونية (جرد الحساب) بولاية الخرطوم

اعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم بان مواكب جرد الحساب وإعلان التصعيد المفتوح اليوم الإثنين إلي رئاسة مجلس الوزراء هى بمثابة بداية للموجة الثورية المفتوحة حتي إستكمال كافة مطالب الشعب السوداني وإستحقاقاته وستكون وفق المسارات الآتية :

⭕ نقطة تجمع موقف جاكسون الخرطوم

وتضم أحياء مدن الخرطوم وأمدرمان وشرق النيل

يبدأ التجمع من الساعة 12 وينطلق الموكب في تمام الساعة 1 ظهرا عبر شارع الحرية إلى رئاسة مجلس الوزراء.

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⭕ نقطة تجمع المحطة الوسطى بحري

وتضم أحياء مدينة بحري

يبدأ التجمع من الساعة 12 وينطلق الموكب في تمام الساعة 12:30 ظهرا إلى محلية بحري ثم يتجه الموكب إلي رئاسة مجلس الوزراء.

تنتهي المواكب قبيل مغيب الشمس في تمام الساعة 4:30 مساء تجنبا لأحداث الشغب والتخريب وحذرت التنسيقيات فى بيان لها على صفحة تجمع المهنيين السودانيين بالفيس بوك أطلعت عليه أخبار الخليج 365 الأجهزة الأمنية من المساس بالثائرات والثوار وإستخدام العنف وأكد البيان بأنه في حالة تعرض القوات النظامية للمواكب والثوار سيتم الإغلاق التام لولاية الخرطوم بأمر الثورة والثوار بالمتاريس وشدد البيان على أن حرية التعبير والتظاهر حق مشروع لكل السودانيين بنص الوثيقة الدستورية ولا تهاون أو تفريط فيه ودعا البيان كافة جماهير الشعب السوداني للمشاركة الفاعلة في عمليات في عمليات التصعيد المفتوح من أجل تصحيح مسار ثورة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )