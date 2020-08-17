وقفة إحتجاجية مطلبية للعاملين بوزارة الثقافة و الإعلام

نفذ عدد من العامليّن في قطاع الثقافة برئاسة وزارة الثقافة والإعلام وقفة احتجاجية الاحد تحت شعار (لا لتهميش الثقافة)، وتقدموا بمذكرة تتضمن مطالبهم للسيد الوزير.

وأكد وكيل أول الوزارة رشيد سعيد الذي تسلم المذكرة ، ترحيبه بكافة طرق التعبير الديموقراطي . مضيفاً أن ممارسة الحقوق والوقفات الاحتجاجية هي مكتسبات حققها الشعب بثورة ديسمبر المجيدة ، كما أكد تسليمه المذكرة للسيد الوزير.

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وأعلن رشيد وفق (سونا) عن الدمج الكامل للوزارة في الهيكل الجديد. و قال إن تسكين العاملين في الهيكل الجديد سيتم بعد استقبال منسوبي الوزارة العائدين من الفصل التعسفي خلال شهر أغسطس الجاري.

ودعا إلى أن يكون تمثيل العاملين عبر الهيئة النقابية ولجنة التسيير وليس أفراداً ، ووعد بلقاء جامع مع العاملين للوقوف على المشاكل عبر اللجنة التسييرية بالوزارة ، ورد وكيل أول الوزارة على أسئلة العاملين الجدير بالذكر أن المذكرة ركزت على استحقاقات مالية وتحسين بيئة العمل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )