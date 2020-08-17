لجان المقاومة تدعو لمواكب مليونية (جرد الحساب) نهار الاثنين وتجمع المهنيين يعلن دعمه

دعت لجان المقاومة لمواكب مليونية نهار غد الاثنين تحت شعار مواكب جرد الحساب و اعلن تجمع المهنيين السودانيين وقوفه إلى جانب لجان المقاومة واكد في بيان له اليوم الاحد وفق (سونا) شرعية مطالبها وأولوياتها، واهاب بكل جماهير الشعب الحريصة على تكملة طريق ديسمبر وحراسة مكتسباتها، أن تنضم إلى هذا الحراك والذي قال البيان انه إشراقة أخرى، وهبة لارتياد آفاق جديدة في مشوار النصر والكرامة لشعب السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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