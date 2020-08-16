اتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية شمال بشأن دمج القوات

توصل وفدا الحكومة الانتقالية لمفاوضات جوبا برئاسة وزير الدفاع اللواء يس ابراهيم يس والحركة الشعبية-شمال جناح عقار برئاسة ياسر عرمان خلال جلسة المباحثات انعقدت مساء اليوم بفندق “بريميد” بجوبا، إلي إتفاق تام بشأن بند دمج القوات في ملف الترتيبات الأمنية مسار المنطقتين. وأوضح عضو فريق الوساطة الجنوبية د. ضيو مطوك فى تصريح صحفى وفق صحيفة السوداني أن وفدا الحكومة والحركة الشعبية-شمال جناح عقار توصلا إلي إتفاق تام بشأن قضية دمج القوات. Advertisements وقال “لم يتبق في ملف الترتيبات الأمنية مسار المنطقتين سوى قضية آليات تطوير وتحديث القوات المسلحة والأجهزة الأمنية” وأشار إلى أن هناك رؤى وأفكار جيدة وبناءة مطروحة للتفاوض من الجانبين. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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