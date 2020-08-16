شاهد بالصورة :إحتجاز مواطنين بكبري النيل الأبيض بالخرطوم

أحدث الإغلاق المفاجئ لكبري النيل الأبيض من ناحية امدرمان مساء اليوم الأحد ربكة كبيرة للقادمين من جهة الخرطوم وأصابهم بالحيرة، مما تسبب في احتجازهم داخل الكبري لوقت طويل.

وبدأت القصة وفق صحيفة السوداني بعد ان حدث إكتظاظ كثيف للسيارات عقب دخول وقت الحظر بساعة تقريبا من جهة الخرطوم ، وعادة ما تغلق الشرطة مسار الوسط بالكبري بعد دخول زمن الحظر ويتم استخدام المسارات الجانبية.

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ويبدو ان الشرطة قد اتخذت قرارا بفتح مسار الوسط لتفريغ زحام السيارات، وبعد إنسياب السيارات بمسار الوسط تم فجأة إغلاق الجانب الآخر امام حركة السير مما جعل السيارات والمواطنين محبسون بالوسط لفترة امتدت قرابة النصف ساعة مما احدث الربكة وأثار الذعر،

وتصادف وجود سيارة إسعاف تحمل مريضا ضمن السيارات المحبوسة، واجبر إطلاقها لصافراتها وصيحات المواطنين رجال الشرطة في الجانب الغربي لفتح المسار وانسياب حركة المرور ، وسط دهشة المواطنين وتساؤلاتهم عن سوء تنسيق المسئولين بين طرفي الكبري.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )