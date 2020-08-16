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السودان يطالب بالتوصل لاتفاق شامل بشأن سد النهضة

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Waddah 0 تبليغ

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طالب السودان في خطابه أمام الاجتماع الذي انعقد اليوم بمشاركة وزراء الخارجية والري من السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بتاريخ 4 أغسطس الجاري وتقرير الخبراء المقدم للقمة الأفريقية المصغرة بتاريخ 24 يوليو الماضي،

وأعاد السودان تأكيد التزامه بالعودة للمفاوضات بروح التضامن الأفريقي وعلى أساس الأجندة التي اتفق عليها سابقاً ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام المتساوي للموارد المائية من دون التسبب في مضار للآخرين.

 

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وشدد السودان وفق صحيفة السوداني على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية سيمثل دليلاً إضافياً على تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيداً لمبدأ البحث عن “حلول افريقية للمشاكل الأفريقية”هذا ومن المنتظر استئناف التفاوض بعد غد للعمل على توحيد نصوص الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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