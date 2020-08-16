(400) أسرة تعود من معسكرات النزوح لمحلية طويلة

تفقد المدير التنفيذي لمحلية طويلة بولاية شمال دارفور بشير عبدالله حمدنا الله خلال الزيارة التى قام بها اليوم إلى منطقة كنجارة التابعة للمحلية تفقد أحوال العائدين من معسكرات النزوح والذين عادوا تلقائيا إلى هناك بعد أن شهدت المنطقة استقرارا فى الأوضاع الأمنية.

واستمع المدير التنفيذي وفق (سونا) إلى المطالب العاجلة للعائدين الذين تجاوزت اعدادهم الـ 400 اسرة ، مؤكداً اهتمام المحلية بتحقيق تلك المطالب وتعزيز الاوضاع الأمنية بتوفير الحماية اللازمة والتأمين عبر القوات المشتركة المتواجدة بالمحلية كما تعهد المدير التنفيذي بتحسين الخدمات للمواطنين العائدين خاصة تأهيل شبكة مياه منطقة كنجارة وفتح المدارس واعادة تأهيلها وصيانتها، داعيا المواطنين العائدين إلى عدم استزراع المسارات والمراحيل والصواني لمنع الاحتكاك مع الرعاة .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )