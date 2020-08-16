الري تحذر من أرتفاع المناسيب بالخرطوم و إنخفاض فى (الديم)

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية في بيانها اليومي، أن وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الأثيوبية ليوم غد (الإثنين)، سينخفض الى حدود 640 مليون متر مكعب، مشيرة وفق ( سونا) إلى أن تنبؤات المناسيب ليوم غدا الإثنين سيكون على النحو التالي:

قطاع: الدمازين – سنار سيشهد إنخفاضاً (في حدود 10 سم).

قطاع: سنار – الخرطوم سيشهد إرتفاعاً (في حدود 5 إلى 15 سم).

قطاع: الخرطوم – شندي سيشهد إرتفاعاً (في حدود 5 سم)

قطاع: شندي – عطبرة سيشهد إستقراراً.

قطاع: خشم القربة – عطبرة سيشهد إرتفاعاً (في حدود 5 سم).

قطاع: عطبرة -سد مروي سيشهد إرتفاعاً (في حدود 4 سم)ً.

قطاع: سد مروي – الدبة سيشهد إستقراراً.

قطاع: الدبة – دنقلا سيشهد إستقراراً.

وتوقعت لجنة الفيضانات أن تكون مناسيب النيل في المحطات الرئيسية لليوم الأحد ويوم غد الإثنين ويوم بعد غد الثلاثاء مرتفعا حيث سجلت مدينة ود مدني اليوم الأحد 20.45 مترا ويتوقع أن تسجل غدا الإثنين 20.60 متراً ويوم بعد غد الإثنين 20.65 مترا، فيما كان اعلى منسوب سجلته محطة مدني 21 مترا في أغسطس 1946م

محطة الخرطوم سجلت اليوم الأحد 17.06 متراً ويتوقع أن تسجل غدا الإثنين 17.16 مترا والثلاثاء 17.18 مترا، بينما كان اعلى منسوب سجلته الخرطوم 17.26 مترا في سبتمبر من العام الماضي محطة شندي سجلت اليوم الأحد 17.78 مترا ويتوقع أن تسجل غدا الإثنين 17.75 مترا ويوم الثلاثاء 17.76 مترا، مقارنة بأعلى منسوب 18.07 مترا، سجل أيضا في أغسطس من العام الماضي محطة عطبرة سجلت اليوم 16.14 متراً ويتوقع أن تسجل غداً 16.18 مترا ويوم الثلاثاء 16.20 متراً، وكانت عطبرة سجلت أعلى منسوب لها 16.64 مترا في أغسطس2001

محطة دنقلا سجلت اليوم 15.05 مترا ويتوقع أن تسجل غدا الإثنين 15.03 مترا ويوم الثلاثاء 15.05 مترا، وكان أعلى منسوب سجلته دنقلا 15.93 مترا في أغسطس 2001 ودعت لجنة الفيضانات الجهات المختصة والمواطنين إتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )