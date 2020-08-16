قافلة مساعدات الدعم السريع تصل ولاية شمال دارفور

وصلت عصر الاحد قافلة المساعدات الإنسانية التي سيرتها قوات الدعم السريع بالتعاون مع مركز درء النزاعات والمصالحة والتنمية الي ولاية شمال دارفور؛ في طريقها الي ولاية جنوب دارفور، وكان في استقبالها العميد ركن جمال جمعة ادم الناطق الرسمي باسم الدعم السريع رئيس دائرة التوجيه والخدمات، والذي أوضح في تصريحات صحفية أن القافلة تستهدف قري ( بورنقا – كيليك – شطاية) بولاية جنوب دارفور والتي تعرضت الى هجوم غادر من المتفلتين.

وقال جمعة وفق ( سونا ) إن القافلة تحمل معينات انسانية، طبية وغذائية؛ وإيواء؛ وتأتي بتوجيه من النائب الأول لمجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو؛ وذلك للمساعدة والمساهمة فيعودة النازحين الى قراهم و تأمين حياتهم وممارسة اعمالهم الطبيعية.

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واشار جمعة الى ان الأسر التي تستهدفها القافلة تبلغ اكثر من 15الف أسرة؛ لافتا الى أن قوات الدعم السريع درجت على تقديم المساعدات الإنسانية لكل المناطق التي تعرضت الى كوارث طبيعية ونزاعات في مختلف ولايات السودان؛ وذلك في اطار مسؤوليتها الوطنية والإنسانية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)