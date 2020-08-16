عضو السيادي الفريق أول كباشي يلتقي عمد البني عامر

إلتقى عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي اليوم بمكتبه بالقصر الجمهوري وفد تنسيقية عمد قبائل البني عامر بولاية كسلا.

و في تصريحات صحفية وفق الصفحة الرسمية لمجلس السيادة بالفيس بوك عقب الإجتماع أكد رئيس الآلية التنسيقية لعمد قبائل البني عامر بولاية كسلا أحمد حامد علي عقبة دعوة عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق اول ركن شمس الدين كباشي لمجتمع الشرق بدفع عملية السلام بالبناء والتنسيق بين المكونات السياسية والإجتماعية من أجل الحفاظ على النسيج الإجتماعي .

وقال عقبة إنهم يعملون بجهد متصل في كسلا وبورتسودان لرتق النسيج الإجتماعي ونبذ الفتنة نافيا أن يكونوا طرفا في اختيار والي ولاية كسلا مشيرا ان اختياره جاء من قبل الحاضنة السياسية للحرية والتغيير مؤكدا حرصهم لتجاوز المشكلات والحفاظ على النسيج المجتمعي الذي ظل متماسكا طوال السنوات الماضية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )