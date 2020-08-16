بشرى سارة بشأن الاستكشافات النفطية الجديدة في حقل أبوجابرة

الخليج 365 :

كشف وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين د. حامد سليمان عن النجاحات التي تحققت من برنامج زيادة الانتاج النفطي عبر زيادة الاستكشاف لزيادة المخزون النفطي، جاء ذلك لدى زيارته الى حقل ابوجابرة اليوم والوقوف على نتائج اختبارات بئر البترول التي تم انجازها بايدي سودانية خالصة من الدراسات والمسوحات وكافة الاعمال الفنية بانتاجية تبلغ (840) برميل في اليوم من الخام الخفيف الذي يعتبر اجود الخامات التي اثبتتة الدراسات. وأوضح د. حامد سليمان المؤشرات الايجابية التي تزيد انتاج حقل شارف من (1800) برميل في اليوم الي (7000) برميل في اليوم بعد توفير تمويل برنامج تطوير الانتاج. ودعا وكيل النفط بوزارة الطاقة والتعدين رجال الاعمال الوطنيين للاستثمار في قطاع النفط السوداني الذي تتوفر فيه فرص استثمارية لزيادة الانتاج التي تحتاج الى مجهود قليل في ظل الامكانيات الموجودة في القطاع، موكداً ان الباب مفتوح لراس المال الوطني للمشاركة في فرص زيادة الانتاج التي تحتاج إلي جهود رجال الأعمال الوطنيين مبشراً الشعب السوداني بان الوطن بخيراته وبأبنائه وهم كوادر فنيه مؤهله قادرة ان تجعل النفط السوداني له اضافة كبيرة في الاقتصاد الوطني ومهنئاً العاملين في الحقول بالنتائج التي تحققت من الاستكشافات الجديدة التي تعتبر اضافة لزيادة الانتاج في الحقل. كما اشاد بالكوادر السودانية التي حققت الانجازات في ظل وباء الكورونا والظروف التي يشهدها الوطن ممتدحاً دور القوات النظامية في حماية حقول البترول.