مطاحن ويتا للغلال تستأنف عمليات الطحن

الخليج 365 : استأنف مطاحن ويتا للغلال عمليات الطحن اليوم الأحد عقب توفير القمح من الدولة عبر برنامج الغذاء العالمي.

وقال الأستاذ حسن حسين نائب المدير العام للمطاحن لـ(سونا) ان المطحن يوفر 16ألف جوال من الدقيق يوميا للمساهمة فى احتياجات البلاد من دقيق الخبز المدعوم.

وقال نائب المدير العام للمطاحن أن المطحن سبق أن توقف عن الإنتاج الاسبوع الماضي نتيجه لعدم توفر القمح .

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