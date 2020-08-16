إنسياب حصص الدقيق المدعوم الي مخابز الفاشر والمعكسرات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

واصلت آلية رقابة الدقيق المدعوم وعمل المخابز بمحلية الفاشر اليوم تنفيذ حملاتها الرقابية على المخابز العاملة بمدينة الفاشر بغرض التأكد من استلامها لحصصها من الدقيق المدعوم وانتاج الكميات المطلوبة من الخبز اومطابقتها للاوزان المحددة ، بجانب الوقوف على مدى التزام المخابز بالاشتراطات الصحية المحددة لها.

وقال مدير ادارة السلع الاستراتيجية (الدقيق المدعوم) الضابط الادارى الغالى أحمد الغالى فى تصريح ل(سونا )إن انسياب الحصص المخصصة من الدقيق لمخابز مدينة الفاشر والمعسكرات يسير بصورة منتظمة وكميات مقدرة، مشيرآ الى الحملات الرقابية التى تنفذها الآلية بالتنسيق مع ادارة الخدمات الصحية والمواصفات وضبط الجودة وشرطة مباحث التموين واللجنة التسيرية لاصحاب للمخابز، مضيفاً أن تلك الحملات تهدف للاطمئنان على عمل المخابز ومدى التزامها بالمحاور الصحية وبمقابيس جودة المنتج وتوفيرها للمواطنين.

وأشار الغالي الى الخطة التى اعدتها المحلية لمتابعة عمل المخابز عبر الآلية، موجها اصحاب المخابز بضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الخاصة بجودة وتوازن المنتج، داعياً المواطنين الى التعاون التام والتبليغ فى حال وجود أي مخالفات تتعلق بجودة الخبز وأسعارها وأوزانها.