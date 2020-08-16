مفاجأة داوية..السعودية ترجع باخرة ماشية جديدة

الخليج 365 :

أرجعت السلطات السعودية اليوم باخرة ماشية تحمل ١٠ آلاف و٥٠٠ رأس من الضأن. وتساءل صاحب الماشية التى ارجعت سليمان محمد صالح عن السبب وهي أن مناعة الماشية كانت أكثر من ٨٠ فى المائة وعندما وصلت إلى ميناء جدة انخفضت إلى أقل من ٣٠ فى المائة، وأرجع السبب إلى لجنة تنظيم البواخر التي هي أكبر معوق للصادر حسب قوله مطالباً بحلها فوراً. وطالب المصدرون بحل لجنة تنظيم البواخر التي كونها النظام البائد وأصبحت تعمل لمصلحتها الشخصية بغض النظر عن مصلحة البلاد أو إنسياب الصادر بصورة صحيحة. وأوضح حميد أحمد رئيس وكلاء المصدرين أن لجنة البواخر هي السبب الرئيسي في إعاقة الصادر، مطالباً بحلها فوراً، منوهاً إلى أن من حق المصدر أن يختار الباخرة التى تنقل مواشيه، قائلاً إنها تأخذ من أي رأس ٢٠ سنت لصالحها بغير حق. ووصف صالح أحمد وكيل أعمال الطريفي اللجنة بأنها ظالمة، وتجبر المواشي أن تظل في المحجر أكثر من ١٥ يوماً في ظل جو ساخن، وعدم توفر مياه، أما أحمد حمدي جمعة وكيل أعمال بشير عشي لتجارة المواشي قال إننا نشكو من تعنت لجنة البواخر التي أصبحت تنظر إلى مصلحتها الشخصية دون مصلحة البلاد وإجبار المصدر ببواخر غير صالحة بدليل دخول باخرة تسمى الفهد وأن المحجر رفضها باعتبارها غير مطابقة للمواصفات وطالب الحكومة بحل هذه اللجنة، وتساءل أن كل لجان النظام البائد تم حلها ماعدا هذه اللجنة التي بها ثلاثة اشخاص بالتعاون مع شركات الملاحة يتحكمون في الصادر وإعاقته.