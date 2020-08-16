عاااجل.. الدولار يصل (170) جنيهاً في السوق السوداء

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : والت العملات الأجنبية ارتفاعها في السوق الموازية، حيث حقق الدولار رقماً قياسياً غير مسبوق بوصوله (170) جنيهاً، بينما وصل سعر الدرهم الإماراتي (46.5) جنيهات، وشهدت بعض الأسواق توقف التجار عن البيع بسبب حالة الهلع التي سببها الارتفاع الجنوني للدولار، خوفاً من فقدان القيمة للسلع المعروضة حال والى الدولار صعوده في الأسواق الموازية.

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