مجتهد يكشف مخطط ابن سلمان الجديد للضغط على أفراد العائلة الحاكمة للقبول به ملكا

الخليج 365:

كشف المغرد السعودي “مجتهد” الشهير بتسريباته على موقع التواصل تويتر، عن سر يجول في أروقة القصر الملكي والعائلة الحاكمة السعودية، وما يجري مع ولي العهد محمد بن سلمان في مواجهة الرافضين لتوليه ولاية أبيه.

وقال “مجتهد” ـ الذي يحظى بمتابعة أكثر من 2 مليون شخص ـ في تغريدة أثارت جدلاً واسعاً ورصدتها “وطن”، إن هناك مساومة بين ابن سلمان والولايات المتحدة، من أجل إجبار الرافضين في العائلة على بيعته ملكاً مقابل إعلان التطبيع.

وتابع مجتهد موضحا أن هناك خلاف بين الطرفين بين ماذا يتم أولاً:”لكن بينهما خلاف أي الأمر يتم أولاً، الامريكان يقولون التطبيع أولاً، ابن سلمان يقول بيعتي أولاً”.

وتسبب حديث مجتهد بموجة من ردود الأفعال بين المغردين والنشطاء، والذين تفاعلوا مع حديث الحساب الشهير، والذي ما انفك يتحصّل على أسرار من عمق الدائرة الضيقة حول ولي العهد السعودي.