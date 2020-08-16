مقتل 3 من “داعش” بهجوم استهدف منطقة غدوة جنوب ليبيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قتل 3 عناصر من تنظيم “داعش” خلال هجوم استهدف منطقة غدوة جنوب ليبيا.

وأعلن مدير فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية في المنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المقدم أسامة عثمونة، صد هجوم نفذه تنظيم “داعش” يوم السبت استهدف منطقة غدوة (70 كم جنوب سبها).

وقال عثمونة لوكالة الأنباء الليبية التابعة للحكومة “إن ثلاثة أفراد من تنظيم “داعش” حاولوا الدخول لمنطقة غدوة في محاولة لاختطاف أحد المواطنين، إلا أن القوات كانت لهم بالمرصاد”.

وأوضح أن إرهابيين اثنين قُتلا بعد اشتباكات مع قوات الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، بينما أقدم الثالث على تفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوات المسلحة والشرطة.

كما أشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد اختطاف رجل مسن على أيدي عناصر تنظيم “داعش” الذين حاولوا مجددا تنفيذ عملية اختطاف باءت بالفشل أمام يقظة رجال الأمن واستعدادهم لصد أي هجوم.

RT