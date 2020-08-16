إيران توجه تحذيرا للدول التي “تخطط للصداقة مع إسرائيل”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

هاجم رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل، ووجه تحذيرا للدول التي ترغب في التقارب مع إسرائيل.

وبحسب وكالة “فارس”، قال قاليباف في مستهل اجتماع مجلس الشورى الإسلامي، اليوم إن “اتفاق الأسرة الحاكمة في الإمارات العربية المتحدة مع الكيان الصهيوني، خيانة سافرة للقيم الإنسانية وتعاليم الإسلام والأمة الإسلامية والقضية الفلسطينية”.

وأضاف: “ستار التزييف والنفاق تجاه قضية القدس الشريف، قد أزيل الآن، وكشف أعداء الإنسانية وخونة الأمة الإسلامية عن وجههم الحقيقي. الدفاع عن فلسطين اليوم والكفاح ضد الكيان الصهيوني هو المعيار لتمييز دعاة الحق والعدالة في العالم عن المنافقين والمجرمين”.

وأردف أن “الذين يخططون للصداقة مع الكيان الصهيوني، هم من منظار الأمة الإسلامية كلها خونة ومجرمين وشركاء للكيان الصهيوني المقيت في جميع أعماله وممارساته البغيضة ماضيا وحاضرا ومستقبلا”.

وحذر قاليباف من وصفهم بـ”الخونة الحاليين والذين من المحتمل أن ينضموا لهذا المخطط اللا إنساني” من أن “الكفاح ضد الكيان الصهيوني لن يتوقف ابدا وسيستمر يوما بعد يوم بقوة أكبر ووعي أكثر من الأمة الإسلامية والشعب الفلسطيني الأبي”.