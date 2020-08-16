سماع دوي انفجار كبير في فندق بالعاصمة الصومالية مقديشو

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال شاهد لوكالة “رويترز” إن دوي انفجار سُمع، اليوم الأحد، في فندق إيليت بشاطئ ليدو بالعاصمة الصومالية مقديشو أعقبه إطلاق نار.

وأضاف الشاهد أحمد علي “سمعت دوي انفجار هائل في الفندق أعقبه إطلاق نار وبعد ذلك تصاعدت أعمدة الدخان”.

وأكد صادق علي المتحدث باسم الشرطة وقوع الانفجار قائلا “سنوافيكم بأحدث التفاصيل لاحقا”.

ويتردد على الفندق مسؤولون وموظفون في الحكومة وصوماليون يعملون في الخارج.

وقال أحد المقيمين قرب الشاطئ لـ”رويترز” إن الحكومة نشرت قوات الأمن في شاطئ ليدو.

وقال محمد نور وهو موظف في الحكومة “يجري تبادل إطلاق النار بشكل مروع والرصاص الطائش وصل إلينا قرب الشاطئ”. المادة السابقة تركيا ترسل المزيد من سفن التنقيب إلى شرق المتوسط… وقبرص تحذرها المقالة القادمة البرلمان المصري يوافق على تعديل قانون الشهر العقاري

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