قرر اجتماع ثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا استئناف التفاوض حول سد النهضة للعمل على توحيد نصوص مقترحة من الأطراف الثلاثة والتوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد واتخذ القرار في اجتماع اسفيرياً اليوم الثلاثاء دعت له جنوب افريقيا وشارك فيه وزراء الخارجية والرى في البلدان الثلاثة.
وفي بيان لوزارة الرى والموارد المائية، أوضحت الوزارة وفق صحيفة السوداني أن السودان طالب في خطابه أمام الاجتماع بضرورة العودة للأجندة التي حددها خطاب رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، بتاريخ 4 أغسطس الجاري وتقرير الخبراء المقدم للقمة الأفريقية المصغرة بتاريخ 24 يوليو الماضي
وأعاد السودان تأكيد التزامه بالعودة للمفاوضات بروح التضامن الأفريقي وعلى أساس الأجندة التي اتفق عليها سابقاً ومبادئ القانون الدولي الخاصة بالاستخدام المتساوي للموارد المائية من دون التسبب في مضار للآخرين.
وشدد السودان على أن التوصل لاتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشروعات المستقبلية سيمثل دليلاً إضافياً على تعزيز التعاون الإقليمي وتأكيداً لمبدأ البحث عن “حلول افريقية للمشاكل الأفريقية”.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر السودان ومصر وإثيوبيا تقرر استئناف التفاوض حول سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.