الأرصاد تحذر من أمطار وتناشد بتوخي الحذر

حذرت وحدة الانذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية تضرب اليوم وحتى صباح الغد الاثنين أجزاء من ولايات (النيل الازرق ، سنار، القضارف ، جنوب وغرب كردفان شرق ووسط وجنوب دارفور)

مشيرة الى ان إنتشار السحب الرعدية في أجزاء واسعة من تلك الولايات. وألمحت الوحدة إلى أنّ الأمطار ستكون خفيفة الى متوسطة في اجزاء من ولايات (الجزيرة ، كسلا ، االنيل الابيض ، شمال كردفان ، شمال وغرب دارفور ) و متوقعة امطار خفيفة في الاجزاء الجنوبية من ولاية البحر الاحمر

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واوضحت الوحدة ان طقس البلاد اليوم يؤثر عليه تعمق منخفض الهند الموسمي مضيفا ان الفاصل المداري يمر اليوم باقصى شمال ولاية البحر الاحمر وشمال مدينة كريمة وجنوب دنقلا وشمال الولايات الغربية ويتوقع ان يحافظ على موقعه

وناشدت وحدة الانذار وفق ( سونا ) المواطنين القاطنين في المناطق المكشوفة إتخاذ التدابير اللازمة والساكنين بالقرب من مجاري المياه والخيران توخي الحيطة والحذر، ومراعاة وتنظيم الأنشطة الخارجية بحسب الإنذار.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )