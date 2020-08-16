مراجعة خطة تنظيم وتخطيط القرى بالخرطوم

أكد اجتماع مديري الادارات العامة بوزارة التخطيط العمراني ولاية الخرطوم برئاسة المهندس حسن عيسى مدير عام الوزارة على ضرورة تفعيل القوانين لتفعيل الرقابة والضبط العمراني والتركيز على الاحتياجات الفعلية للتنمية العمرانية للولاية وتفعيل مخرجات المخطط الهيكلي وتحديد الاولويات للمرحلة القادمة. كما وقف الاجتماع وفق صحيفة أخر لحظة على تقرير الاداء نصف السنوى حيث تأثر الاداء المالي بجائحة كورنا مما انعكس على تنفيذ المشروعات المجازة.

كذلك قرر الاجتماع مراجعة خطة تنظيم وتخطيط القرى كأولوية وواحدة من المشاريع الاستراتجية لادماج القرى في النسيج العمراني وادخال الخدمات لها الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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