حمدوك يؤكد أهتمام الحكومة بالزراعة ومشروع الجزيرة

أكد رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك إهتمام الحكومة الانتقالية بتطوير القطاع الزراعي بصورة عامة ومشروع الجزيرة خاصة، والعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه المشروع ليتسنى له القيام بدوره المناط به في دعم الاقتصاد السوداني.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه كل من وزير الزراعة والموارد الطبيعية المكلف د. عبد القادر تركاوي ، ورئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة د.صديق عبدالهادي، ومحافظ المشروع د.عمر محمد مرزوق .

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وأوضح محافظ المشروع د. عمر محمد مرزوق أنه تم خلال اللقاء تقديم عرض يوضح ماحدث لمشروع الجزيرة من دمار في البنية التحتية خلال فترة النظام البائد، مشيراً إلى أن اللقاء بحث رؤية الادارة الجديدة لتطوير المشروع وإدخال التقانات الحديثة للنهوض به .

وأبان المحافظ أن اللقاء امن على ضرورة توفير التمويل اللازم لتأهيل البنية التحتية للمشروع، فضلاً عن أهمية تمويل زراعة المحاصيل المختلفة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )