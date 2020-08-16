أعلن الدفاع المدني السوداني، الأحد، أن الأمطار الغزيرة التي هطلت في البلاد أدت إلى مصرع 63 شخصا منذ نهاية يوليو وأوضح الدفاع المدني في بيان أن 14 ألفا و118 منزلا و119 بناء حكوميا تدمر كليا كما تضرر بشكل كبير 16 ألفا و240 منزلا بحسب سكاي نيوز
وتهطل عادة أمطار غزيرة بين يونيو وأكتوبر في السودان الذي يواجه سنويا فيضانات كبيرة تتكرر فيها نفس الكارثة وأثّرت الأمطار الغزيرة في 2019 على 400 ألف شخص، وفق المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة
وأشار آخر تقرير نشره المكتب الأربعاء إلى أن 185 ألفا و755 شخصا تأثروا بالأمطار. لافتا إلى أن الولايتين الأكثر تضررا هما الجزيرة وكسلا الواقعتان في شرق البلاد.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
كانت هذه تفاصيل خبر فيضانات السودان تقتل ( 63 ) شخصا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.