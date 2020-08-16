مذكرة للسيادى من الكبابيش تتعلق بالتنمية والخدمات بالمنطقة

تسلم عضو مجلس السيادة الانتقالي بروفيسور صديق تاور مذكرة من أعيان قبيلة الكبابيش برئاسة وكيل ناظر الكبابيش بالخرطوم الفاتح محمد علي التوم تتعلق بقضايا الخدمات والتنمية بمحلية سودري بولاية شمال كردفان. وأكد وكيل ناظر الكبابيش بالخرطوم الفاتح محمد علي وفق ( سونا ) بأن الاجتماع ناقش المشكلات التي تواجهها المنطقة فى التنمية والبيئة والخدمات خاصة المتعلقة بالتعليم والصحة وما تتعرض له من مخلفات تعدين الذهب وتأثير ذلك على موارد المياه. كما تطرق الاجتماع إلى المصالحات بين الكبابيش والحمر وما يربط بينهما من مصالح مشتركة، مضيفا أن عضو مجلس السيادة بروفيسور صديق تاور وعد بزيارة المنطقة خلال الفترة المقبلة للوقوف على مجمل القضايا على أرض الواقع. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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